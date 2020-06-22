Онлайн-тест на возможность стать донором запустили в столице

11:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На сайте департамента здравоохранения столицы запустили онлайн-анкету "Можете ли вы стать донором", которая поможет выяснить, насколько здоровье соответствует медицинским требованиям для донорства. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова, анкету создали, чтобы сэкономить время горожан.
"Чтобы не тратить время на поездку в пункт сдачи крови, можно с телефона, компьютера или планшета пройти первичный тест на возможность стать донором. Для этого нужно зайти на сайт департамента здравоохранения и ответить на ряд вопросов о своем здоровье", – приводятся в материале слова Майоровой.
По ее словам, в анкете также есть пункты о перенесенной коронавирусной инфекции для тех, кто хочет стать донором плазмы с антителами к COVID-19.
Как отмечается, стать донором может человек старше 18 лет и весом более 50 килограммов. К временным противопоказаниям относятся удаление зуба в течение последних 10 дней, беременность и кормление грудью, татуировки и пирсинг, сделанные менее полугода назад и другие. Стать донором не могут люди с онкологией, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и другими заболеваниями.
С 27 мая все жители столицы могут пройти бесплатный тест на выявление антител к коронавирусу. Исследования организованы на базе 30 столичных поликлиник. Результаты будут доступны в течение трех дней в электронной медкарте пациента.
Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Окончательное решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог непосредственно на приеме.
Сергей Собянин установил донорам плазмы стимулирующие выплаты в пять тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.
За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 2 473 случая не имели клинических проявлений болезни.
"Мосгорсправка": условия для донорства
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