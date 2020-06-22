В России выявлено 7 600 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 2 473 случая не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 1 068 выявленных случаев, на Московскую область – 506, Ханты-Мансийский АО – 295, Нижегородскую область – 219, Санкт-Петербург – 217, Воронежскую область – 199 и Свердловскую область – по 197.

В Иркутской области зарегистрировали 194 случая коронавируса, в Челябинской области – 176, в Республике Тыва – 150, в Красноярском крае – 146, в Ростовской области – 141, в Ямало-Ненецком АО – 140, в Саратовской области – 112, в Ульяновской области – 110, в Новосибирской области – 109, в Волгоградской области – 108, в Архангельской области – 107.

В Ставропольском крае зафиксировали 102 случая, в Омской области – 98, в Приморском крае – 90, Карачаево-Черкесии – 87, Мурманской области и Республике Саха (Якутия) – по 85, в Тульской области – 83, в Ивановской области – 81, Белгородской области – 80, в Дагестане – 79, в Брянской области – 76, Псковской области, Кабардино-Балкарии и Кемеровской области – по 75.

На Пензенскую область и Алтайский край пришлось по 73 случая, на Чувашию – 71, Забайкальский край – 69, Курскую область – 68, Пермский и Хабаровский края – по 66, Оренбургскую область – 64, Тверскую и Самарскую области – по 63, Новгородскую область и Краснодарский край – по 61, на Калужскую и Томскую области – по 60, Республику Коми и Амурскую область – по 59, Орловскую область – 58, Мордовию – 54, Башкирию – 53.

В Ленинградской области зарегистрировали 52 случая, во Владимирской области – 51, в Липецкой и Тамбовской областях – по 50, в Астраханской области – 48, в Рязанской, Кировской и Тюменской областях – по 47, в Ярославской области – 45, в Смоленской области – 44, в Курганской – 43, Бурятии – 42, Сахалинской области – 41.

На Татарстан пришлось 39 новых пациентов, Камчатский край – 38, Карелию – 34, Республику Марий Эл – 31, Северную Осетию – 30, Костромскую, Калининградскую области и Хакасию – по 29, на Адыгею – 28, Ингушетию – 22, Магаданскую область – 20, Чечню и Удмуртию – по 19, Вологодскую область – 17, Республику Алтай – 15, Крым – 13, Калмыкию – 12, Еврейскую АО – 2 и Севастополь – 1.

Всего в России зарегистрировано 592 280 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 95 человек, за весь период – 8 206 человек. За сутки вылечился 4 705 пациентов, за все время – 344 416.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что надеется на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сейчас сложилась в стране. Она подчеркнула, что это удастся сделать только при исполнении всех требований властей.

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью. 18 июня 18 добровольцам ввели вакцину в Сеченовском университете, остальным 20 прививку сделают на следующей неделе. За добровольцами будут наблюдать в стационаре в течение 28 дней.

