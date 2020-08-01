Свыше 1,7 тыс человек обеспечат безопасность Московского полумарафона 2 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Безопасность Московского полумарафона 2 августа 2020 года обеспечат более 1,7 тысячи человек, говорится на портале мэра и правительства столицы.

На мероприятии будут присутствовать 900 сотрудников полиции, около 400 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, а также 450 представителей Московской городской народной дружины.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением "Московского полумарафона" движение в центре города будет ограничено. Кроме того, на участках марафона ограничат парковочное пространство на время с 00:01 до 12:30.

Помимо этого, ограничения будут действовать на таких участках, как съезд с Зубовского бульвара на Комсомольский проспект в сторону области, Китайгородский проезд, Крымский проезд, Крымская эстакада, Старая площадь.

Московский полумарафон – крупнейший забег России на дистанции 21,1 километра. Маршрут Московского полумарафона проходит мимо стен Кремля и по набережным в центре города. Трасса забега измерена и сертифицирована авторитетной международной организацией марафонов и пробегов (AIMS).

