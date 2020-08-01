Свыше 1,7 тыс человек обеспечат безопасность Московского полумарафона 2 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Безопасность Московского полумарафона 2 августа 2020 года обеспечат более 1,7 тысячи человек, говорится на портале мэра и правительства столицы.
На мероприятии будут присутствовать 900 сотрудников полиции, около 400 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, а также 450 представителей Московской городской народной дружины.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением "Московского полумарафона" движение в центре города будет ограничено. Кроме того, на участках марафона ограничат парковочное пространство на время с 00:01 до 12:30.
Помимо этого, ограничения будут действовать на таких участках, как съезд с Зубовского бульвара на Комсомольский проспект в сторону области, Китайгородский проезд, Крымский проезд, Крымская эстакада, Старая площадь.
Московский полумарафон – крупнейший забег России на дистанции 21,1 километра. Маршрут Московского полумарафона проходит мимо стен Кремля и по набережным в центре города. Трасса забега измерена и сертифицирована авторитетной международной организацией марафонов и пробегов (AIMS).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: