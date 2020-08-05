Москвичам рассказали, где бесплатно заняться пилатесом и бодибилдингом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Наталья Феоктистова

На территории семи городских парков столичного департамента культуры с 8 августа будут проводиться бесплатные спортивные тренировки. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Начинается проект под названием "Фитнес в парках", присоединиться к нему смогут все желающие до наступления осенних холодов.

Москвичей и гостей столицы при посещении парков "Ходынское поле", "Красная Пресня", "Фили", сада имени Н.Э. Баумана, парка Олимпийской деревни, сада "Эрмитаж" и ландшафтного парка "Митино" ожидают различные активности. В их числе танцы, силовые тренировки, семейные и детские программы.

Для участия горожанам не потребуется предварительная регистрация. Найти расписание первых занятий можно на страницах Мосгорпарка в соцсетях ВКонтакте и Facebook.

При этом проводить занятия будет опытные тренеры. Участникам не требуется специальная подготовка или навыки.

Например, для желающих за короткое время вернуться в форму доступны бесконтактные тренировки по единоборствам. Данные занятия представляют собой комбинацию упражнений по кикбоксингу, классическому и тайскому боксу.

Кроме того, людям с средним уровнем подготовки подойдут занятия X-Total Pro. Это функциональные тренировки, которые задействуют мышцы корпуса, ног, ягодиц, рук и спины.

Помимо этого, рамках проекта "Фитнес в парке" есть детские занятия: "Зарядка", "Подвижные игры", а также Dance Kids.

Парки столицы продолжают расширять возможности для занятий спортом и укрепления здоровья на свежем воздухе. Так, в столичных зонах отдыха все желающие могут заняться скандинавской ходьбой, танцами, растяжкой, бегом, а также другими видами спорта, полезными для здоровья.

Ранее говорилось, что в саду имени Баумана стартует бесплатный курс иврита. Занятия будут проходить каждое воскресенье с 16:00 до 17:30.