Занятия для детей открылись в лесной школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для детей открылись занятия на природных территориях Восточного административного округа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Цель уроков – научить детей лучше понимать природу и заботиться о ней.

Так, обучаемых от 5 до 10 лет познакомят с млекопитающими, насекомыми, птицами, земноводными и рептилиями. Каждый урок будет обсуждаться новая тема в игровой форме.

Занятия будут проходить раз в неделю с 12:00 до 13:00.

В Измайловском лесопарке обучающие встречи пройдут на площадке "У тайного холма", которая находится в 200 метрах от входа со стороны 5-й Парковой улицы.

Лесопарк "Кусково" ждет маленьких учеников по средам на детской площадке около отводного канала Большого Дворцового пруда.

По четвергам заниматься можно на детской площадке в Косинском парке около входа напротив дома 8 на улице Медведева.

Для записи на урок потребуется предварительная запись по телефону +7 (499) 367-89-18 или по электронной почте ecopros.izm@gmail.com. Участие бесплатное.

Ранее в столице заработали площадки для участников "Московского долголетия". Представители старшего поколения вновь могут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, теннисом и другими видами спорта.