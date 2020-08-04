Занятия для детей открылись в лесной школе

16:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Для детей открылись занятия на природных территориях Восточного административного округа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Цель уроков – научить детей лучше понимать природу и заботиться о ней.
Так, обучаемых от 5 до 10 лет познакомят с млекопитающими, насекомыми, птицами, земноводными и рептилиями. Каждый урок будет обсуждаться новая тема в игровой форме.
Занятия будут проходить раз в неделю с 12:00 до 13:00.
В Измайловском лесопарке обучающие встречи пройдут на площадке "У тайного холма", которая находится в 200 метрах от входа со стороны 5-й Парковой улицы.
Лесопарк "Кусково" ждет маленьких учеников по средам на детской площадке около отводного канала Большого Дворцового пруда.
По четвергам заниматься можно на детской площадке в Косинском парке около входа напротив дома 8 на улице Медведева.
Для записи на урок потребуется предварительная запись по телефону +7 (499) 367-89-18 или по электронной почте ecopros.izm@gmail.com. Участие бесплатное.
Ранее в столице заработали площадки для участников "Московского долголетия". Представители старшего поколения вновь могут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, теннисом и другими видами спорта.
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