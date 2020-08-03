Почти в 30 парках заработали кружки и секции для участников "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Кружки и секции в столичных парках для участников проекта "Московское долголетие" снова доступны. Представители старшего поколения вновь могут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, теннисом и другими видами спорта, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Бесплатные уроки и мастер-классы проводятся ежедневно в 29 зонах отдыха столичного департамента культуры. Кроме того, групповые занятия по скандинавской ходьбе можно посетить в 26 парках.
Занятия подходят для любого уровня физической подготовки. К ним можно присоединиться на территории сада имени Баумана, парков "Красная Пресня", "Фили", "Сокольники", "Митино", "Северное Тушино", "Кузьминки", "Садовники", "Ангарские пруды", "Борисовские пруды", парка Олимпийской деревни, Бабушкинского, Измайловского, Таганского, Лианозовского, Гончаровского, Перовского, Воронцовского парков, сквера по Олонецкому проезду, парка у Джамгаровского пруда, сада "Эрмитаж", музея-заповедника "Царицыно", парка у прудов "Радуга", Сиреневого сада, этнографической деревни "Бибирево", зоны отдыха "Терлецкая дубрава".
В парке Олимпийской деревни доступны занятия по программе "Здоровая спина", в Перовском парке и парке у прудов "Радуга" обучают восточной гимнастике. Побывать на теннисных тренировках можно в сквере по Олонецкому проезду.
Помимо того, для горожан старшего поколения в парке "Фили" проводятся уроки пения. Там участников ждут дыхательные упражнения, работа с психологическими блоками и зажимами.
Еще Парк Горького приглашает на уроки каллиграфии, где можно узнать об истории письменности, инструментах специалиста-каллиграфа, а также секретах красивого почерка.
Регулярные мастер-классы по рисованию есть в Воронцовском парке. Начинающим художникам расскажут об основных техниках живописи и графики: например, познакомят с такими жанрами, как натюрморт, пейзаж.
Бабушкинский парк предлагает повысить навыки игры в шахматы и шашки. Ко всему прочему, научиться играть в бильярд можно в парке "Сокольники".
С 1 августа проект "Московское долголетие" возобновил работу кружков и секций на свежем воздухе. Около 300 площадок открыты во всех районах города.
Ранее более 322 организаций "Московского долголетия" продолжали работать удаленно. Для проведения занятий они использовали различные способы донесения информации: преподаватели записывали видеоуроки, проводили прямые эфиры или видеоконференции в Skype или Zoom.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: