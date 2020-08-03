Почти в 30 парках заработали кружки и секции для участников "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кружки и секции в столичных парках для участников проекта "Московское долголетие" снова доступны. Представители старшего поколения вновь могут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, теннисом и другими видами спорта, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Бесплатные уроки и мастер-классы проводятся ежедневно в 29 зонах отдыха столичного департамента культуры. Кроме того, групповые занятия по скандинавской ходьбе можно посетить в 26 парках.

Занятия подходят для любого уровня физической подготовки. К ним можно присоединиться на территории сада имени Баумана, парков "Красная Пресня", "Фили", "Сокольники", "Митино", "Северное Тушино", "Кузьминки", "Садовники", "Ангарские пруды", "Борисовские пруды", парка Олимпийской деревни, Бабушкинского, Измайловского, Таганского, Лианозовского, Гончаровского, Перовского, Воронцовского парков, сквера по Олонецкому проезду, парка у Джамгаровского пруда, сада "Эрмитаж", музея-заповедника "Царицыно", парка у прудов "Радуга", Сиреневого сада, этнографической деревни "Бибирево", зоны отдыха "Терлецкая дубрава".

В парке Олимпийской деревни доступны занятия по программе "Здоровая спина", в Перовском парке и парке у прудов "Радуга" обучают восточной гимнастике. Побывать на теннисных тренировках можно в сквере по Олонецкому проезду.

Помимо того, для горожан старшего поколения в парке "Фили" проводятся уроки пения. Там участников ждут дыхательные упражнения, работа с психологическими блоками и зажимами.

Еще Парк Горького приглашает на уроки каллиграфии, где можно узнать об истории письменности, инструментах специалиста-каллиграфа, а также секретах красивого почерка.

Регулярные мастер-классы по рисованию есть в Воронцовском парке. Начинающим художникам расскажут об основных техниках живописи и графики: например, познакомят с такими жанрами, как натюрморт, пейзаж.

Бабушкинский парк предлагает повысить навыки игры в шахматы и шашки. Ко всему прочему, научиться играть в бильярд можно в парке "Сокольники".

С 1 августа проект "Московское долголетие" возобновил работу кружков и секций на свежем воздухе. Около 300 площадок открыты во всех районах города.

Ранее более 322 организаций "Московского долголетия" продолжали работать удаленно. Для проведения занятий они использовали различные способы донесения информации: преподаватели записывали видеоуроки, проводили прямые эфиры или видеоконференции в Skype или Zoom.