Мосгорпарк объявил о запуске новых программ бесплатных тренировок в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мосгорпарк с середины августа представит новую программу бесплатных тренировок в парках столицы. Об этом сообщает ТАСС.
Партнером организации выступит комитет по спорту московского отделений "Деловой России".
"Совместный проект "Деловой России" и Мосгорпарка <…> был поддержан и правительством Москвы, и уполномоченным по делам предпринимателей в городе Москве Татьяной Минеевой", – заявил председатель "Комитета спортивной индустрии и предпринимательства в сфере спорта" Сергей Романов.
Тренировки будут проводиться в семи парках столицы с 15 августа, по субботам, в 10:00. В дальнейшем они могут быть распространены и на другие территории культуры и отдыха.
В программу занятий включены карате, танцы, йога и фитнес. Как заявил Романов, прорабатывается возможность онлайн-трансляций, чтобы уроками могли воспользоваться те, кто не может приехать в парки.
С 28 июля серия бесплатных спортивных мастер-классов стартовала на ВДНХ. Занятия проводятся на вернаде местного Дома культуры.
В расписании указано, что тренировки будут проводить три раза в неделю. Занятия будут начинаться в 19:00 по вторникам и четвергам, и в 10:00 по воскресеньям.
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