В шести столичных парках открылись беговые клубы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть парков Москвы приглашают всех желающих на бесплатные беговые тренировки, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Все тренировки проходят под руководством профессиональных инструкторов. Присоединиться к ним можно бесплатно, но на некоторые спортивные занятия потребуется предварительная регистрация", – говорится в сообщении.

Регулярные занятия будут проходить в Измайловском парке. По четвергам на беговые тренировки москвичей приглашает парк Олимпийской деревни. По вторникам и четвергам потренироваться можно в музее-заповеднике "Царицыно". В парке "Дубки" тренировки проходят по воскресеньям. Присоединиться к тренировкам все желающие могут также в парках "Садовники" и "Кузьминки".

Ранее москвичей пригласили на бесплатные занятия танцами в парках. Профессионалы и любители могут улучшить и приобрести навыки в исполнении танго и вальса, ча-ча-ча, румбы, зумбы и сальсы. Занятия проходят в 10 парках Москвы. Актуальное расписание тренировок можно найти на их официальных сайтах. На некоторые занятия необходима предварительная регистрация. Также в 23 зонах отдыха столицы можно бесплатно тренироваться на свежем воздухе. В программу тренировок входят аэробика, стретчинг, а также танцевальный фитнес и бокс.

