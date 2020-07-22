В парках открылись творческие и спортивные занятия для детей – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Детей в московских парках обучат скейтбордингу, гимнастике и актерскому мастерству. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"В 14 парках Москвы уже начались регулярные спортивные тренировки, познавательные и творческие мастер-классы. Педагоги и тренеры приглашают ребят на занятия по рисованию, технике речи, гимнастике, футболу, скейтбордингу", – приводит портал мэра и правительства Москвы слова Сергуниной.
Обучиться живописи детям предлагают в Таганском парке. В Воронцовском можно освоить разные техники рисования, а вот писать масляной пастелью и акварелью педагоги научат в Лианозовском парке.
Кроме этого, занятия по живописи проходят в парках "Сокольники", "Кузьминки" и зоне отдыха "Терлецкая дубрава".
А вот Измайловский парк предлагает ребятам познавательную программу, в то время как Бабушкинский – профориентационный проект под названием "Наука для всех".
Играть в футбол можно будет в парке Джамгаровского пруда, а также в сквере по Олонецкому проезду по субботам.
Бесплатные уроки гимнастики для подростков пройдут в парке "Сокольники" в беговом клубе (Митьковский проезд, дом 11) по понедельникам и средам.
Азы тхэквондо малыши от 4-х лет смогут освоить в парках "Садовники" и "Кузьминки". Необходима предварительная регистрация. Потанцевать зумбу предлагают в саду "Эрмитаж".
"Юным любителям скейтбординга будут интересны тренировки, которые проходят в парке 50-летия Октября каждую субботу в скейт-парке в западной части зоны отдыха (возле новых Олимпийских прудов). А в парке "Фили" детей в возрасте от семи лет ждут на бесплатные тренировки по саберфайтингу", – говорится в сообщении.
Кроме этого, в Москве для детей и родителей доступна общегородская программа летнего досуга "КультЛето".
Ранее москвичей пригласили на бесплатные занятия танцами в парках. Занятия проходят в 10 парках столицы. Актуальное расписание тренировок можно найти на их официальных сайтах.
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