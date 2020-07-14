Парки приглашают москвичей на водные прогулки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные парки приглашают москвичей и гостей столицы на водные прогулки, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В пяти городских зонах отдыха открылись пункты проката лодок и катамаранов.

В частности, лодочные станции можно найти в музее-заповеднике "Царицыно", причем сразу три. По две станции открыты в Парке Горького, в парке "Кузьминки", на Шибаевском пруду. В Измайловском и Лианозовском парках работают по одной лодочной станции. Узнать стоимость аренды судов можно на официальных сайтах парков.

"Катание на лодках и водных велосипедах – одно из любимых развлечений гостей парков. Оно подходит как любителям неспешных или романтических прогулок, так и тем, кто предпочитает активный отдых. Отправиться в плавание можно вдвоем, небольшой дружеской компанией или же семьей", – рассказали в в пресс-службе Мосгорпарка.

Там напомнили, что в зависимости от парка в пунктах проката есть двух- и четырехместные лодки, а также катамараны на два, три или четыре пассажира. В музее-заповеднике "Царицыно" можно арендовать еще и моторную лодку на семь человек.

Для безопасности гостей после каждой поездки поверхности лодок и катамаранов дезинфицируют. Весь персонал пунктов проката работает в масках.

С 1 июня городские парки, подведомственные департаменту культуры, открылись для прогулок. С 16 июня в зонах отдыха заработали летние веранды и торговые объекты, где можно купить мороженое и напитки. С 23 в парках можно взять в прокат спортивный инвентарь.

С 1 июля в зеленых зонах возобновил работу проект "Йога в парках". Также в 23 парках проходят бесплатные регулярные тренировки на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что в парках оборудовали 14 специальных скейт-площадок, которые доступны всем желающим бесплатно. Такие площадки появились в Парке Горького, парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Садовники" и других.

В этих зонах все желающие могут покататься на скейтах, роликах, BMX и самокатах. Как уточняется, все площадки освещаются в темное время суток. Расписание работы скейт-парков можно посмотреть на mos.ru.

