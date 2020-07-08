В столичных парках оборудовали 14 бесплатных скейт-площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столицы парках оборудовали 14 специальных скейт-площадок, которые доступны всем желающим бесплатно. Такие площадки появились в Парке Горького, парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Садовники" и других, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В этих зонах все желающие могут покататься на скейтах, роликах, BMX и самокатах. Как уточняется, все площадки освещаются в темное время суток.

Одна из самых популярных у горожан площадок расположена в парке "Садовники". Она полностью бетонная и подходит как для начинающих, так и для профессиональных спортсменов. Там есть фигуры разной высоты и сложности.

В Парке Горького круглосуточно работает скейт-парк. Бетонное покрытие площадки отлично подходит для катания на досках и велосипедах (BMX).

Скейт-парк в "Сокольниках" разделен на две зоны. Первая из них, с фигурами из фанеры, находится под навесом, вторая площадка находится под открытым небом и оборудована конструкциями для прыжков.

В Перовском парке можно кататься круглосуточно. Территория разделена на зоны, которые отличаются размерами фигур.

В парке "Красная Пресня" площадка построена в формате плазы – все конструкции естественным образом вписываются в природный ландшафт. А в Лианозовском парке расположение стрит-фигур позволяет спортсменам непрерывно выполнять трюки.

Более подробное расписание работы скейт-парков можно посмотреть на mos.ru.

Ранее сообщалось, что в столице запустили сервис краткосрочной аренды электротранспорта lite. Через приложение lite пользователю будут доступны самокаты других партнерских сервисов. В этом сезоне суммарный парк планируется увеличить до 10 тысяч электросамокатов, уточнили в компании.

Перед началом поездки необходимо отсканировать QR-код самоката и разблокировать Bluetooth-замок. Стоимость активации самоката составляет 50 рублей, а минута аренды – 5 рублей.

Завершить аренду можно на городских велопарковках в пределах Садового кольца, отмеченных в приложении. Сервис доступен для пользователей старше 18 лет.

