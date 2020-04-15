Около 10 тысяч участников "Московского долголетия" продолжает обучение онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что порядка 10 тысяч участников проекта "Московского долголетия" продолжает проходить занятия на самоизоляции.

"Чтобы москвичи старшего возраста смогли продолжить свое обучение, активности были переведены в онлайн. Московские пенсионеры могут соблюдать необходимый режим изоляции, не отказываясь при этом от любимого хобби и общения с друзьями по интересам. На сегодняшний день около 10 тысяч человек продолжает участие в проекте", – сказала Ракова.

Она отметила, что более 180 организаций "Московского долголетия" продолжает работать в онлайн-режиме во время режима самоизоляции. Для проведения занятий они используют различные способы донесения информации. Преподаватели записывают видеоуроки, проводят прямые эфиры или видеоконференции в Skype или Zoom. Используются и иные формы дистанционной подачи информации.

За последние два года более 100 тысяч участников "Московского долголетия" посетило курсы компьютерной грамотности. В связи с этим многие члены проекта смогли перевестись на дистанционное обучение.

Для участников проекта проводят различные лекции, мастер-классы, спортивные уроки. Также для них организуют прямые эфиры с известными деятелями культуры. Все публикуется в социальных сетях "Московского долголетия".

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в дополнение к указу о режиме повышенной готовности. В соответствии с ними в тот же день временно прекратил свою деятельность проект "Московское долголетие".

С 26 марта в Москве начал действовать режим самоизоляции для горожан старше 65 лет. Мера также касалась людей, страдающих хроническими заболеваниями. 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин уже для всех столичных жителей вне зависимости от возраста.