Психолог дала рекомендации пенсионерам, которые самоизолировались

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичам старшего возраста, которые самоизолировались, посоветовали завести "Дневник самосознания", разобрать вещи в гардеробе и смотреть воодушевляющие фильмы: "Пока не сыграл в ящик", "1+1", "Легенда № 17" и другие. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Психолог клуба здорового питания проекта "Московское долголетие", психотерапевт Олеся Тимошенко дала советы о том, как продуктивно провести время дома.

Специалист предложила составить список незавершенных дел, а также посмотреть воодушевляющие фильмы и почитать книги.

По ее словам, почитать можно произведения экзистенциального психотерапевта Ирвина Ялома "Лжец на кушетке" и "Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти", а также книгу Роберта Лихи "Свобода от тревоги" Роберта Лихи.

Тимошенко отметила, что самоизоляция также может стать подходящим временем для самопознания.

"Рекомендуется завести "Дневник самосознания", куда нужно записывать некоторые мысли и чувства, которые приходят в течение дня. Особенно важно описывать ситуации, вызывающие у вас дискомфорт и тревогу. Данный способ поможет в будущем справляться с негативными эмоциями", – добавила психолог.

С 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Временно закрываются крупные парки, горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека.

Мэр ввел домашний режим для горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Нарушителей будут выявлять с помощью системы городского видеонаблюдения.

В транспорте временно отменены льготы. Это коснется студентов колледжей и вузов, а также людей, которых глава города призвал соблюдать режим самоизоляции.

С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования.

По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончалось.