Москва онлайн: учимся танцевать картули и лезгинку

Фото: vdnh.ru

ВДНХ была и остается символом дружбы народов. Танец – важный элемент национальной культуры. В танцевальном сезоне 2020 года все желающие смогут выучить танцы народов России и бывшего СССР.

31 июля Москва онлайн покажет в прямом эфире мастер-класс по грузинским танцам в Доме культур.

Для личного участия необходима регистрация по телефону +7(495)544-34-25. На ВДНХ продолжают действовать профилактические меры. Ограничение по количеству танцующих – не более 50 человек. Участникам мастер-классов необходимо придерживаться социальной дистанции. Занятия проходят в соло-формате – без партнера.

Смотрите трансляцию 31 июля в 15:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.