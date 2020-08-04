В саду имени Баумана стартует бесплатный курс иврита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

В саду имени Баумана 9 августа стартуют бесплатные занятия по изучению иврита, сообщили в пресс-службе еврейской молодежной организации "Гилель".

"Этот вводный курс познакомит с основами языка. После него вы сможете поздороваться или узнать, как дела, а также поймете, что написано на израильских этикетках", – отметила директор "Гилеля" в России Елены Вольцингер.

В пресс-службе добавили, что вводный курс "Иврит с Гилелем" проводится в парках Москвы пятый год подряд, собирая до 200 участников. Занятия будут проходить каждое воскресенье с 16:00 до 17:30.

Ранее сообщалось, что научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского проведет бесплатные вебинары на YouTube-канале по лечению сезонных заболеваний.