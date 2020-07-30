Институт Склифосовского проведет бесплатные вебинары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского проведет бесплатные вебинары на YouTube-канале по лечению сезонных заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Специалисты затронут вопросы о травмах и патологиях, которые чаще всего встречаются в летнее время. В частности, речь пойдет об укусах животных, солнечных ожогах, контактах с ядовитыми растениями, травмах после аварий на мотоциклах.
Специалисты также напомнят о правилах оказания первой помощи, обсудят восстановительное лечение после травм. Темы вебинаров будут меняться в зависимости от времени года. После каждой лекции зрители смогут задать интересующие вопросы.
Ближайший вебинар, на котором поговорят об опасности борщевика, состоится 30 июля в 14:00. Отмечается, что в будущем сотрудники института планируют проводить также онлайн-экскурсии, конференции, мастер-классы и дни открытых дверей.
Ранее сообщалось, что на главной выставке страны 1 августа стартует пятый летний сезон программы "Знание. ВДНХ". Это крупнейший бесплатный культурно-образовательный проект городского масштаба – за три месяца для гостей ВДНХ проведут около 150 мероприятий.
Основной площадкой проекта традиционно станет павильон "Рабочий и колхозница". В его лектории пройдут творческие встречи с актерами, музыкантами и писателями, лекции, а также спектакли для детей и взрослых.
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