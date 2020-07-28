Всероссийская есенинская неделя пройдет онлайн с 28 сентября по 3 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал "Культура РФ" при поддержке российского министерства культуры проведет Всероссийскую есенинскую неделю. Она будет организована в честь 125-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина.

Цикл культурных мероприятий начнется 28 сентября с онлайн-лекции о наиболее интересных и значимых событиях в жизни и творчестве автора. На портале "Культура РФ" представят несколько роликов.

29 сентября в Сети покажут лучшие работы конкурса изобразительного искусства "Рисуем Есенина". Зарегистрироваться на участие можно до 31 августа 2020 года через сообщения в Instagram @cultrf или по электронной почте info@museumesenin.ru.

Тематические дни продолжатся вплоть до 3 октября. Зрителям предложат спеть, прочитать, посмотреть и поздравить Есенина. За это время на портале "Культура РФ" представят трансляцию спектакля "Родился я с песнями", ролики чтецов произведений поэта, документальные и художественные фильмы об авторе.

Завершится программа прямой трансляцией Всероссийского есенинского праздника поэзии.

В марте сообщалось о том, что преподаватель литературы в школе Тюменской области Алия Исалимова создала в Instagram страницу, посвященную Есенину. Девушка предложила свою версию образа поэта в современности.

