Привидение заметили в музее Есенина

Сотрудники Есенин-центра рассказали о необъяснимых вещах, которые происходят в здании музея. Его то и дело посещает привидение мужчины, сказано на странице музея в Instagram.

По словам работников филиала Московского государственного музея Сергея Есенина, после окончания рабочего дня в здании слышны непонятные шаги, а с полок и шкафов начинают неожиданно падать книги.

Охранники музея утверждают, что видели рядом со входом нечто, напоминающее мужчину в шляпе. Они просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что на кадрах видно таинственное черное пятно.



Ранее сообщалось. что британка случайно сделала селфи с призраком во время экскурсии в средневековую церковь. По словам женщины, сенсационное фото сделано в городе Донкастер графства Саут-Йоркшир. Взглянув на снимок, англичанка пришла в ужас: рядом с ней было видно бледное человеческое лицо, которое в соцсетях стали назвать "ребенком-призраком".