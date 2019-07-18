Привидение заметили в музее Есенина

Поделиться в социальных сетях:
Сотрудники Есенин-центра рассказали о необъяснимых вещах, которые происходят в здании музея. Его то и дело посещает привидение мужчины, сказано на странице музея в Instagram.
По словам работников филиала Московского государственного музея Сергея Есенина, после окончания рабочего дня в здании слышны непонятные шаги, а с полок и шкафов начинают неожиданно падать книги.
Охранники музея утверждают, что видели рядом со входом нечто, напоминающее мужчину в шляпе. Они просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что на кадрах видно таинственное черное пятно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В Есенин-центр пришло привидение… Месяц назад сотрудники Московского государственного музея Сергея Есенина стали замечать странные вещи, которые начали происходить в Есенин-центре (пер. Чернышевского, д. 4, стр. 2). Вечерами, когда экскурсии уже завершены и посетителей нет, в здании раздаются непонятные шаги, с полок шкафов ни с того ни с сего падают книги. Позже сотрудник охраны увидела рядом с Есенин-центром прогуливающуюся фигуру мужчины в шляпе, точнее тень. На камерах видеонаблюдения (видео прилагается) стала отчетливо появляться тень, но там она выглядит, как черное облако, сначала сотрудники музея подумали, что это связанное с непогодой в столице. Однако, приглядевшись, очевидно, что это незваный гость, который поселился в Есенин-центре. В такой ситуации сотрудникам музея остается только надеяться, что приведение доброе. Судя по описанию очевидцев, оно здорово напоминает образ поэта Сергея Есенина. О новом незваном госте Есенин-центра будем держать вас в курсе.
Публикация от Московский музей С. А. Есенина (@esenin.museum)
Ранее сообщалось. что британка случайно сделала селфи с призраком во время экскурсии в средневековую церковь. По словам женщины, сенсационное фото сделано в городе Донкастер графства Саут-Йоркшир. Взглянув на снимок, англичанка пришла в ужас: рядом с ней было видно бледное человеческое лицо, которое в соцсетях стали назвать "ребенком-призраком".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: