Британка сфотографировала призрака

Англичанка случайно сделала селфи с призраком во время экскурсии в средневековую церковь, сообщают "Дни.ру". Она опубликовала снимок, который быстро набирает популярность в соцсетях.

По словам женщины, сенсационное фото сделано в городе Донкастер графства Саут-Йоркшир. Британка отправилась на экскурсию в церковь XII века и захотела сфотографироваться на фоне старинной постройки. Однако, взглянув на снимок, пришла в ужас: рядом с ней было видно бледное человеческое лицо, которое в соцсетях стали назвать "ребенком-призраком".

Женщина призналась, что после этого случая больше никогда не решится посетить церковь в Донкастере. Тем не менее, эксперты уверены, что "призрак" на фото – лишь результат специальной обработки.

Ранее дочь Джорджа Буша-младшего Дженна Буш-Хагер рассказала о призраках в Белом доме. По ее словам, однажды ночью из камина в одной из комнат раздалась музыка 1920-х годов. При этом женщина отметила, что всегда считала призраков Белого дома дружелюбными.