Часть дома "со шкатулкой в дымоходе" продали за 35 млн рублей

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Частный инвестор приобрел часть дома "со шкатулкой в дымоходе" на Мясницкой улице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента Москвы по конкурентной политике.
Новым хозяином стал индивидуальный предприниматель Андрей Бихневич. Цена 320 квадратных метров составила 35,1 миллиона рублей.
Дом № 17, строение 1 находится в пяти минутах от станций метро "Тургеневская" и "Чистые пруды". Он известен благодаря легенде о шкатулке с ассигнациями.
Якобы ее спрятал в дымоход генерал-майором Кусовников, живший тут с супругой в середине XIX века. Шкатулка, вероятно, сгорела из-за не знавшего ничего дворника, который развел огонь. Семья не пережила этой потери и теперь призрак генерал-майора можно встретить на улице Мясницкая, рассказывает легенда.
Сейчас на аукцион выставлен нежилой объект на Мясницкой улице, дом №13, строение 24. Заявки для участия в торгах принимаются до 30 января. Аукцион пройдет 7 февраля 2019 года.
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