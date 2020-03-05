Учитель из Тюмени создала Instagram современного Есенина

Фото: instagram.com/yes__enin

Преподаватель литературы школы в Тюменской области Алия Исалимова создала в Instagram страницу поэту Сергею Есенину. Об этом сообщает РИА Новости.

Учительница рассказала, что создала аккаунт с целью привлечения молодежи к творчеству Сергея Есенина. Исалимова призналась, что выбор на Есенина упал из-за его душевных стихотворений.

"Когда я пришла работать в школу, я поняла, что дети не особо любят читать, особенно то, что их заставляют. Больше времени они проводят в интернете. Я подумала, что надо совместить эти два понятия, чтобы было детям интереснее", – отметила преподаватель.

Она рассказала, что изначально коллажи с современным Есениным в смокинге за рулем или со стаканом кофе она публиковала на своей личной странице в соцсетях, под которыми также публиковались различные цитаты из его творчества.

Исалимова отметила, что завести отдельную страницу для поэта ей посоветовали дети старших классов, у которых она преподавала русский язык и литературу. За полгода у страницы поэта набралось уже более 40 тысяч подписчиков.

В 2020 году исполняется 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина. В прошлом году сообщалось, что в честь юбилея о жизни поэта хотят снять фильм. Как отмечалось, снимать киноленту собираются на родине поэта в Рязанской области.

