О жизни Есенина снимут документальный фильм

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Докудраму о жизни Сергея Есенина хотят снять к 125-летию поэта. Об этом директор департамента кинематографии Ольга Любимова рассказала на заседании в Минкультуры, передает Агентство "Москва".

Широкие торжества по случаю дня рождения литератора намечены на 2020 год. Любимова подчеркнула, что к этому времени собираются создать большой просветительский спецпроект.

"Мы посоветуемся с крупнейшими производителями, скорее всего, это будет ВГТРК, телеканал "Россия 1", – сказала она.

Снимать фильм будут, в том числе, на родине поэта в Рязанской области. При этом с идеей создания игрового кино о жизни Есенина в ведомство никто из режиссеров не обращался.

Ранее сообщалось, что проект "Узнай Москву" позволит горожанам и туристам посетить дом генерала Алексея Ермолова, в котором жил и работал Сергей Есенин. После революции в здании была хореографическая школа-студия Айседоры Дункан.