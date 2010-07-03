Шесть новых маршрутов появились на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть новых виртуальных туров появились на портале "Узнай Москву". Все желающие смогут посетить известные столичные особняки, не выходя из дома, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что специалисты отобрали и отсняли объекты во всех деталях.

"Это дает возможность, будучи в любой точке планеты, посмотреть недоступные ранее интерьеры посольств", – приводятся в сообщении слова Емельянова.

На портале "Узнай Москву" можно посетить дом генерала Алексея Ермолова, в котором жил и работал Сергей Есенин. После революции в доме была хореографическая школа-студия Айседоры Дункан. На сегодняшний день в доме располагается Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РФ.

Также посетить можно особняк Зинаиды Морозовой, супруги знаменитого мецената Саввы Морозова.

Побывать можно и в особняке миллионерши Александры Дерожинской в Кропоткинском переулке.

Ранее стало известно, что на портале появился список научных достопримечательностей. Можно побывать на бесплатной экскурсии по технопаркам, технологичным компаниям и научно-образовательным площадкам.

Интерактивный гид по столичным достопримечательностям "Узнай Москву" включает в себя описания более 1,6 тысячи зданий и сооружений, 598 памятников, 291 музея, 166 территорий и сведения о 207 исторических личностях. В мобильном приложении можно сделать селфи с Виктором Цоем, Юрием Гагариным, Иваном Грозным и Петром Великим.