На портале "Узнай Москву" появился список научных достопримечательностей. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.
"Сегодня есть отличный повод отправиться в музей или на прогулку по достопримечательностям, связанным с развитием науки. А еще в городе сейчас проходит познавательная акция “День без турникетов”. Можно побывать на бесплатной экскурсии по технопаркам, технологичным компаниям и научно-образовательным площадкам", – отметила она, передает портал мэра и правительства Москвы.
В ТОП-10 научно-познавательных мест столицы вошли здание Президиума Российской академии наук, обсерватория Московского университета, Научно-исследовательский центр "Планета", бывший корпус института инвалидов, здание Института океанологии имени П.П. Ширшова, Научно-исследовательский и учебно-методический центр биомедицинских технологий ВНИИ лекарственных и ароматических растений, бывшее здание Института биологической физики, большая усадьба фон Вогау, клиника ушных, горловых и носовых болезней и бывшая Лютеранская (Евангелическая) больница.
Интерактивный гид по столичным достопримечательностям "Узнай Москву" включает в себя описания более 1,6 тысячи зданий и сооружений, 598 памятников, 291 музея, 166 территорий и сведения о 207 исторических личностях. В мобильном приложении можно сделать селфи с Виктором Цоем, Юрием Гагариным, Иваном Грозным и Петром Великим.
Раздел "Музеи" на портале "Узнай Москву" посетили более восьми тысяч человек. В прошлом году приложение "Узнай Москву" адаптировали для горожан и туристов со слабым зрением. В обновленной версии появился голосовой помощник.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.