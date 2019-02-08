Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

На портале "Узнай Москву" появился список научных достопримечательностей. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

"Сегодня есть отличный повод отправиться в музей или на прогулку по достопримечательностям, связанным с развитием науки. А еще в городе сейчас проходит познавательная акция “День без турникетов”. Можно побывать на бесплатной экскурсии по технопаркам, технологичным компаниям и научно-образовательным площадкам", – отметила она, передает портал мэра и правительства Москвы.

В ТОП-10 научно-познавательных мест столицы вошли здание Президиума Российской академии наук, обсерватория Московского университета, Научно-исследовательский центр "Планета", бывший корпус института инвалидов, здание Института океанологии имени П.П. Ширшова, Научно-исследовательский и учебно-методический центр биомедицинских технологий ВНИИ лекарственных и ароматических растений, бывшее здание Института биологической физики, большая усадьба фон Вогау, клиника ушных, горловых и носовых болезней и бывшая Лютеранская (Евангелическая) больница.

Интерактивный гид по столичным достопримечательностям "Узнай Москву" включает в себя описания более 1,6 тысячи зданий и сооружений, 598 памятников, 291 музея, 166 территорий и сведения о 207 исторических личностях. В мобильном приложении можно сделать селфи с Виктором Цоем, Юрием Гагариным, Иваном Грозным и Петром Великим.

Раздел "Музеи" на портале "Узнай Москву" посетили более восьми тысяч человек. В прошлом году приложение "Узнай Москву" адаптировали для горожан и туристов со слабым зрением. В обновленной версии появился голосовой помощник.