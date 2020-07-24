В Москве откроют онлайн-курс антикризисного менеджмента для женщин

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Курс антикризисного менеджмента в сфере женского бизнеса проекта "Стартап-школа МБМ" начнет работать в Москве с 27 июля. Участницам предлагают пройти пять обучающих модулей, на которых они узнают, как составить собственный бизнес-план, привлекать клиентов и балансировать между спросом на рынке и любимым делом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В прошлом году основную часть участников обучающих бизнес-мероприятий составляли женщины. Новый курс включает самые популярные запросы предпринимательниц. Он поможет им проработать свою идею и развить навыки", – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Часовые занятия будут проходить в формате вебинаров, после которых участницы должны будут выполнить практическое задание. Спикеры онлайн-курса поделятся со слушательницами личным опытом и наработками. Для участия в онлайн-курсе нужно зарегистрироваться на сайте.

Бесплатную программу "Стартап-школа МБМ" запустила команда проекта mbm.mos в октябре 2017 года. Ее выпускниками стали более 5,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в столице открылся клуб для молодых предпринимателей. Он нацелен на помощь молодежи в творческой и профессиональной реализации.