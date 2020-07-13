Более 13 тыс человек прошли обучение в Московской школе экспортера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 13 тысяч горожан прошли обучение в Московской школе экспортера с момента ее открытия, которое состоялось два с половиной года назад, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, для предпринимателей доступен бесплатный онлайн-курс для начинающих экспортеров. Московский экспортный центр (МЭЦ) городского департамента предпринимательства и инновационного развития подготовил видеокурс, чтобы российские компании смогли выйти на зарубежные рынки.

"Программа подготовки рассчитана на малый и средний бизнес – на предпринимателей, которые хотят масштабировать свой проект и вывести его на международный уровень. Теперь получить набор базовых навыков можно онлайн, занимаясь в любое удобное время по своему графику", – приводятся в материале слова заммэра Натальи Сергуниной.

Пройти дистанционное обучение можно на сайте Московского экспортного центра. Для этого нужна регистрация.

Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, всего доступно 26 бесплатных видеоуроков.

"Ученики онлайн-школы экспортера могут узнать все юридические тонкости продажи своего товара в разных странах мира, а также научиться презентовать продукт таким образом, чтобы заинтересовать иностранных покупателей", – отметил Фурсин.

Программа виртуальной школы разделена на три тематических блока: "Экспорт с нуля", "Английский для внешнеэкономической деятельности (ВЭД)" и "Страновой блок".

Ранее Сергунина сообщала, что более 200 начинающих предпринимателей проходит обучение в "Онлайн-Акселераторе МБМ". По ее словам, программа разработана для тех, кто хочет создать или вывести на новый уровень собственный бизнес.

Для слушателей разработали семь образовательных модулей, посвященных современным подходам к созданию стартапов, а также инструментам управления ими. Участники узнают, как придумать идею для бизнеса и начать ее реализовывать, собрать команду и создать продукт.