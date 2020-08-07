Спорткомплекс с катком введут в эксплуатацию в Чертанове Центральном до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спорткомплекс введут в эксплуатацию в районе Чертаново Центральное в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

"Спорткомплекс с катком планируется ввести в эксплуатацию в этом году в районе Чертаново Центральное на юге Москвы по адресу улица Красного Маяка, напротив владения 13А, корпуса 2", – рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

В здании площадью 4,7 тысячи квадратных метров разместятся ледовое поле, кабинеты врачей, вспомогательные и технические помещения, помещения для сушки формы, заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек, стоянка машин для заливки льда.

На втором этаже комплекса также оборудуют спортивный зал площадью 250 квадратных метров, раздевалки, административные помещения. На благоустроенной территории возле здания также появится парковка для посетителей.

В настоящее время специалисты проводят в здании черновую отделку помещений, занимаются монтажем инженерных систем. Композиционное решение фасадов строится на сочетании массивных глухих стен цвета морской волны с элементами ленточного остекления и крупными элементами логотипов и надписей вывески.

Ранее сообщалось, что в следующем году в Москве на территории бывшего Тушинского аэродрома введут в эксплуатацию спортивный комплекс с ледовой ареной, центрами художественной гимнастики и автомобильного спорта.

Здание комплекса площадью 30,6 тысячи квадратных метров возводится на средства инвестора на улице Летной, владении 73. Ледовая арена будет включать в себя два катка с прокатом и трибунами. Также будут обустроены залы специальной физической подготовки, индивидуальных хоккейных амплуа.

