Двухэтажный ледовый каток откроют в Москве до 2022 года

11:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Двухэтажный ледовый каток появится на Машкинском шоссе в Москве до 20 июня 2022 года, сообщает ТАСС.
Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко отметил, что площадь нового комплекса составит более 10 тысяч квадратных метров.
"Выдано разрешение на строительство ледового катка "Сталкер" на северо-западе Москвы. Разрешение на строительство позволит инвестору приступить к работам. Срок действия разрешения – до 20 июня 2022 года", – заявил Антосенко.
В здании ледового катка будут тренироваться хоккеисты и фигуристы. Также там построят залы для общей физической подготовки, хореографических занятий и командных игр. Не обойдется и без кафе, медиацентра, музейно-выставочного пространства, сувенирного магазина, раздевалок с душевыми, помещений для хранения спортивной одежды, а также кабинетов тренеров и пунктов выдачи коньков.
Кроме этого, застройщик в лице АНО "Хоккейный клуб "Сталкер" планирует благоустроить и прилегающую территорию.
"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам на всех стадиях привлекаются специалисты Центра экспертиз, что позволяет выявлять и устранять нарушения в процессе строительства. График проверок ледового катка будет утвержден после получения извещения о начале строительства", – добавил председатель ведомства.
Ранее стало известно, что театр "Уголок дедушки Дурова" к концу года планирует завершить строительство новой сцены. В здании продолжается внутренняя отделка помещений, устанавливают двери, укладывают полы, подходят к завершению фасадные работы, идет благоустройство территории.
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