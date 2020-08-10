Собянин рассказал о планах строительства футбольных стадионов в Москве

14:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый спорткомплекс с футбольным полем в районе Северное Медведково.
В ходе мероприятия глава города рассказал о планах по строительству футбольных стадионов в столице. Он заявил, что до конца 2021 года планируется возведение еще пяти данных спортивных объектов в Москве.
"Уже шесть построили, еще пять построим в течение этого года – следующего. И каждый округ практически будет иметь такой первоклассный профессиональный стадион. Стадионов много в Москве разных, но таких, чтобы круглый год заниматься, очень мало", – сообщил Собянин.
Глава города отметил, что всего в столице футболом занимаются около 300 тысяч человек. Собянин заявил, что столица является самым обеспеченным городом с точки зрения наличия крупных стадионов. Он выразил надежду, что в скором времени будет восстановлен и стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова.
Глава города добавил, что спорткомплекс в Северном Медведкове смогут посещать все желающие в свободное от тренировок время. Сообщается, что новый объект расположен по адресу Студеный проезд, дом 1а, строения 1–3.
В состав спорткомплекса вошли административно-спортивный комплекс, легкоатлетическое ядро и футбольное поле. Объект оборудован с учетом возможностей маломобильных людей.
Сообщается, что в новом спорткомплексе будут заниматься воспитанники столичных спортивных школ. Там будут проходить спортивную подготовку около 200 человек. Также на поле спорткомплекса планируется проведение домашних игр чемпионата Москвы по футболу.
Ранее Собянин открыл новый спорткомплекс "Акватория "ЗИЛ". Он был построен в рамках реорганизации территории бывшей промзоны заводского комплекса. В него вошли два 50-метровых бассейна, тренажерные залы и ряд других спортивных объектов. Собянин подчеркнул, что спорткомплекс будет востребован как среди профессиональных спортсменов, так и других жителей города.
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