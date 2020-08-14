Более 1,5 тысячи москвичей записались на "Спортивные выходные" через центры госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 1,5 тысячи человек записались на бесплатные тренировки "Спортивных выходных" через центры госуслуг, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Бесплатные занятия по уличным видам спорта проходят по субботам и воскресеньям. Они организованы столичным департаментом спорта совместно с центрами госуслуг в рамках программы "Здоровая Москва".
Квалифицированные тренеры проводят занятия по бегу, воркауту, скандинавской ходьбе, кросс-кантри, скейтбордингу и другим видам спорта. Попасть на них может любой желающий в возрасте от 18 лет. Для записи на тренировку нужно лишь обратиться в центр госуслуг. Также зарегистрироваться на тренировки можно через сайт – пользователю надо выбрать интересующий вид спорта, дату, время и городскую площадку.
Для тренировок предусмотрено 27 городских площадок, в том числе ВДНХ, Парк Горького, парк искусств "Музеон", "Сокольники", Фили", Нескучный сад и парк 850-летия Москвы.
Занятия проходят с соблюдением всех эпидемиологических требований: количество мест в группе ограниченно от 10 до 25 человек. Перед началом тренировки спортивный инвентарь обрабатывают.
Помимо этого, любителей спорта приглашают на активные экскурсии: велосипедную прогулку по парку "Ходынское поле" и "Лужникам", беговую экскурсию по "Крылатским холмам" и пешеходную – на стадионе спорткомплекса "Лужники".
Ранее сообщалось, что с 15 по 29 августа откроется тренировочный лагерь Московской школы тхэквондо. Он расположится в Сергиево-Посадском районе. Принять участие в занятиях смогут не только действующие спортсмены, но и те, кто раньше этим видом единоборств не занимался.
Кроме того, в Москве возобновятся регулярные групповые тренировки по скандинавской ходьбе. В настоящий момент возможны только индивидуальные занятия, а обновленное расписание будет опубликовано на сайте русскаяходьба.рф.
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