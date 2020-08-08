Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юге столицы прошли первые тренировки "Спортивных выходных" в рамках проекта "Здоровая Москва", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Наставниками проекта стали 86 профессиональных спортсменов. На первой встрече участники посетили 48 бесплатных мастер-классов по йоге, бегу и скандинавской ходьбе.

Участники смогли освоить технику бега, научится правильно дышать при беговых тренировках, а также правильно держать палки при занятиях скандинавской ходьбой.

"Спортивные выходные" – это проект, которого очень не хватало Москве, мы все засиделись на самоизоляции, а сейчас можно встретиться и заняться спортом с друзьями прямо у себя в районе. Здорово, что город предоставляет такие возможности для его жителей, для каждого из нас", – поделился тренер по йоге Рауф Асадов.

В будущем в рамках проекта мероприятия планируют проводить на 11 площадках, среди которых ВДНХ, Парк Горького, парки "Музеон", "Сокольники" и "Фили". Всего занятия будут проходить на 27 городских локациях. Посетить занятия можно каждую субботу и воскресенье до 11 октября.

Программа "Спортивные выходные" – серия бесплатных занятий по уличным видам спорта. Занятия проходят при участии кандидатов и мастеров спорта, действующих чемпионов Европы и мира. Для записи на мастер-классы москвичи могут обратиться в ближайший центр госуслуг.

В программу "Спортивных выходных" уже включены бег, йога и скандинавская ходьба. Также можно заняться такими видами спорта, как шоссейный велоспорт, скейтбординг, лонгбординг, кросс-кантри и рядом других.

Ранее сообщалось, что с 15 по 29 августа откроется тренировочный лагерь Московской школы тхэквондо. Он расположится в Сергиево-Посадском районе. Принять участие в занятиях смогут не только действующие спортсмены, но и те, кто раньше этим видом единоборств не занимался.

Кроме того, в Москве возобновятся регулярные групповые тренировки по скандинавской ходьбе. В настоящий момент возможны только индивидуальные занятия, а обновленное расписание будет опубликовано на сайте русскаяходьба.рф.

