Фото: портал мэра и правительства Москвы
На юге столицы прошли первые тренировки "Спортивных выходных" в рамках проекта "Здоровая Москва", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Наставниками проекта стали 86 профессиональных спортсменов. На первой встрече участники посетили 48 бесплатных мастер-классов по йоге, бегу и скандинавской ходьбе.
Участники смогли освоить технику бега, научится правильно дышать при беговых тренировках, а также правильно держать палки при занятиях скандинавской ходьбой.
"Спортивные выходные" – это проект, которого очень не хватало Москве, мы все засиделись на самоизоляции, а сейчас можно встретиться и заняться спортом с друзьями прямо у себя в районе. Здорово, что город предоставляет такие возможности для его жителей, для каждого из нас", – поделился тренер по йоге Рауф Асадов.
В будущем в рамках проекта мероприятия планируют проводить на 11 площадках, среди которых ВДНХ, Парк Горького, парки "Музеон", "Сокольники" и "Фили". Всего занятия будут проходить на 27 городских локациях. Посетить занятия можно каждую субботу и воскресенье до 11 октября.
Программа "Спортивные выходные" – серия бесплатных занятий по уличным видам спорта. Занятия проходят при участии кандидатов и мастеров спорта, действующих чемпионов Европы и мира. Для записи на мастер-классы москвичи могут обратиться в ближайший центр госуслуг.
В программу "Спортивных выходных" уже включены бег, йога и скандинавская ходьба. Также можно заняться такими видами спорта, как шоссейный велоспорт, скейтбординг, лонгбординг, кросс-кантри и рядом других.
Ранее сообщалось, что с 15 по 29 августа откроется тренировочный лагерь Московской школы тхэквондо. Он расположится в Сергиево-Посадском районе. Принять участие в занятиях смогут не только действующие спортсмены, но и те, кто раньше этим видом единоборств не занимался.
Кроме того, в Москве возобновятся регулярные групповые тренировки по скандинавской ходьбе. В настоящий момент возможны только индивидуальные занятия, а обновленное расписание будет опубликовано на сайте русскаяходьба.рф.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: