"Почта России" снова начала выдавать FAN ID российским зрителям Евро-2020

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Паспорта болельщика (FAN ID) снова начала выдавать "Почта России" российским зрителям матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу оператора.
Доставлять FAN ID будут бесплатно заказной бандеролью первого класса с описью вложения либо заказным регистрируемым мелким пакетом. Сохранность и безопасность посылки гарантируется за счет индивидуальной упаковки, отмечают в "Почте России".
Также в пресс-службе оператора объяснили, как получить удостоверение в отделении. Для этого болельщику нужно заполнить заявку на официальном сайте, выбрать подходящий способ получения и ввести адрес отделения, куда доставят посылку. Отследить отправление можно будет по коду из СМС или e-mail-уведомления.
"Бандероль хранится в почтовом отделении в течение 30 дней. Для ее выдачи необходимо предъявить оригинал документа, который был указан при оформлении заявки на получение паспорта болельщика", – отметили в "Почте России".
Специалисты отделения вскроют посылку и сверят данные из FAN ID с информацией в предоставленном документе. Если сотрудники не обнаружат ошибок, болельщик сразу получит свой паспорт.
Также в "Почте России" напомнили, что зрители, подавшие заявки на удостоверение до 1 октября 2020 года, должны получить обновленный паспорт болельщика, так как выданные ранее документы недействительны.
"Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, в Санкт-Петербурге матчи состоятся 12, 16, 21 июня и 2 июля", – заключили в пресс-службе оператора.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург может потерять право принимать матчи чемпионата Европы 2020 года в связи с возможным изменением формата турнира. Из-за пандемии коронавируса УЕФА рассматривает возможность сокращения списка городов, где состоятся игры. Кроме того, рассматривается вариант с проведением турнира на четырех стадионах в одной стране.
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