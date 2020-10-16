Санкт-Петербург может лишиться права проведения матчей Евро-2020

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Санкт-Петербург может потерять право принимать матчи чемпионата Европы 2020 года в связи с возможным изменением формата турнира, сообщает RT.

Из-за пандемии коронавируса УЕФА рассматривает возможность сокращения списка городов, где состоятся игры. Кроме того, рассматривается вариант с проведением турнира на четырех стадионах в одной стране.

По информации СМИ, Баку и Санкт-Петербург могут стать первыми городами, которых лишат права проводить матчи.

Евро-2020 был перенесен на 2021 год, но сохранил название турнира. Игры планировалось провести в 12 городах: Санкт-Петербурге, Баку, Лондоне, Мюнхене, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов – 2022 пройдет в Санкт-Петербурге. Изначально матч должен был состояться в российском городе в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса ранее установленные даты перенесли.