Эксперт Минздрава призвал россиян не делать томографию легких без направления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава РФ, профессор Игорь Тюрин заявил, что не рекомендует делать компьютерную томографию легких без надобности. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам специалиста, в медучреждениях повысился спрос на данное исследование, причем большинство россиян записываются без врачебного направления.

"КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Это означает, что если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией", – отметил Тюрин.

Эксперт подчеркнул, что людям без респираторных симптомов КТ не показан, а самостоятельная запись без направления только загружает систему здравоохранения. Делать исследование стоит при одышке и температуре выше 39 градусов или же при наличии признаков респираторной инфекции вкупе с хроническими заболеваниями.

Согласно данным на начало октября, в Москве за 4 года почти в 13 раз выросло число высокотехнологичных исследований ПЭТ/КТ. Только в 2020 году была проведено почти 40 тысяч подобных диагностик.

