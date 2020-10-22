Эксперт Минздрава призвал россиян не делать томографию легких без направления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава РФ, профессор Игорь Тюрин заявил, что не рекомендует делать компьютерную томографию легких без надобности. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам специалиста, в медучреждениях повысился спрос на данное исследование, причем большинство россиян записываются без врачебного направления.
"КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Это означает, что если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией", – отметил Тюрин.
Эксперт подчеркнул, что людям без респираторных симптомов КТ не показан, а самостоятельная запись без направления только загружает систему здравоохранения. Делать исследование стоит при одышке и температуре выше 39 градусов или же при наличии признаков респираторной инфекции вкупе с хроническими заболеваниями.
Согласно данным на начало октября, в Москве за 4 года почти в 13 раз выросло число высокотехнологичных исследований ПЭТ/КТ. Только в 2020 году была проведено почти 40 тысяч подобных диагностик.
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