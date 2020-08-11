В ЕРИС загружены 2,5 миллиона рентгенологических и радиологических исследований

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
За первые семь месяцев этого года в Единый радиологический информационный сервис внесли почти 2,5 миллиона исследований. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Известно, что снимки автоматически поступают в систему сразу после диагностики, после чего описание исследования становится доступным лечащему врачу во время приема.
"Единый радиологический информационный сервис является уникальной для мировой системы здравоохранения информационной системой, объединяющей все отделения лучевой диагностики медицинских организаций Москвы в единую сеть. Он значительно упрощает хранение рентгенологических и радиологических исследований и доступ к ним", – сообщила Анастасия Ракова.
Заместитель мэра отмечает, что пациенту для получения заключения не потребуется снова посещать кабинет лучевой диагностики. Так, описание исследования размещают в электронной медицинской карте и оно отображается в личном кабинете на Портале городских услуг.
"В этом году в ЕРИС внесли почти 2,5 миллиона снимков. Это практически в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", – обращает внимание Ракова. По ее словам, каждый день сервис обрабатывает до 10 тысяч рентгенологических и радиологических снимков.
Снимки и заключения лучевых исследований поступают в ЕРИС в режиме реального времени. Диагностика проводится по полису ОМС в поликлиниках, больницах и специализированных центрах позитронно-эмиссионной томографии. "В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции мы значительно увеличили количество КТ-исследований органов грудной клетки на оборудовании, подключенном к ЕРИС", – подчеркнул главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения города Сергей Морозов.
Ранее сообщалось, что свыше 11 тысяч горожан записались на бесплатный онкоскрининг в поликлиниках. По результатам диагностики 3,2% москвичей были направлены на дополнительные обследования.
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