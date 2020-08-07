Свыше 11 тыс горожан записались на бесплатный онкоскрининг в поликлиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
11 627 жителей столицы записались на участие в специальной скрининговой программе по ранней диагностике самых распространенных видов онкологии. Данная программа работает только первую неделю, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Уже 4930 человек прошли обследование, пройти бесплатную диагностику можно будет в 66 городских поликлиниках до конца августа.
"Борьба с онкологией является одним из приоритетных направлений московского здравоохранения. При выявлении на ранней стадии большинство онкологических заболеваний полностью излечимо. Именно поэтому мы регулярно проводим специальные программы ранней диагностики рака", – сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, программу решили запустить в городе 30 июля и она оказалась востребованной среди горожан.
По результатам диагностики 3,2% москвичей были направлены на дополнительные обследования.
Программа ранней диагностики самых распространенных видов онкологии включает в себя наиболее информативные исследования.
Так, женщины старше 18 лет могут сдать мазок на онкоцитологию для выявления заболеваний шейки матки, женщины от 18 до 39 лет смогут пройти УЗИ молочных желез, а женщины от 40 лет и старше – маммографию.
Кроме того, мужчинам от 45 лет можно сдать анализ крови на простат-специфический антиген.
Записаться на диагностику могут жители столицы с полисом ОМС. Надо выбрать поликлинику, за которой они закреплены или находится рядом. После чего потребуется позвонить по указанному номеру телефона для записи на прием. При визите в медицинское учреждение нужны паспорт и полис.
Ранее москвичей пригласили на бесплатный онкоскрининг. Результаты появятся в электронной медицинской карте пациента.
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