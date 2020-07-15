В онкоцентре имени Блохина открылся Центр компетенции для особо сложных случаев

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В НМИЦ онкологии имени Блохина открылся единственный в России Центр компетенции, занимающийся особо сложными случаями онкологических заболеваний с неизвестной локализацией первичного очага, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центра.
В пресс-службе отметили, что у трех онкобольных из 100 находят метастазы, но не могут найти первичного очага злокачественного новообразования. Очаг может составлять одну-две клетки, что невозможно обнаружить даже при помощи современных диагностических технологий.
"Не обнаружив первичного очага, врач не может составить план лечения для такого пациента, так как клинические рекомендации "привязаны" к пораженному органу. Больные были обречены и быстро погибали", – говорится в сообщении.
Предполагается, что Центр компетенции позволит повысить эффективность лечения и результаты выживаемости больных с диагнозом "метастазы без выявленного первичного очага". В НМИЦ отметили, что это "высокотехнологичное и персонифицированное лечение, отвечающее высочайшим мировым стандартам современной медицины".
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2019–2020 годах столичный департамент здравоохранения провел масштабное переоборудование патоморфологических лабораторий в онкологических центрах города.
По ее словам, город закупил почти 300 единиц оборудования и 20 единиц комплектующих и принадлежностей. На эти цели направили около 670 миллионов рублей.
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