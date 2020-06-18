Собянин осмотрел новый Московский городской центр пульмонологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский городской центр пульмонологии при клинической больнице № 67 имени Ворохобова откроют в ближайшие месяцы, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося объекта.

Мэр отметил, что город не останавливает строительство новых корпусов, в том числе инфекционных больниц, онкологических клиник и новых современных приемных отделений.

"И вот один их таких проектов, я считаю – один из ключевых проектов московского здравоохранения, – создание мощного пульмонологического центра", – цитирует Собянина Агентство "Москва".

Он добавил, что практика борьбы с COVID показала, что болезнь в первую очередь наносит удар по легким, и поэтому это самая востребованная технология и в момент борьбы с COVID, и в послековидный период при реабилитации.

Центр расположится на улице Новорублевской в 10-этажном медицинском корпусе площадью более 15 тысяч квадратных метров. Там провели комплексный ремонт и благоустроили прилегающую территорию. "Надеюсь, что в ближайшие месяц-два он будет заселяться и начнет свою работу", – отметил Собянин.

Закуплены лабораторное, диагностическое и хирургическое оборудование, включая КТ, УЗИ экспертного класса, ЭКГ, компрессорно-вакуумные аппараты, реанимационные консоли, аппарат заместительной почечной терапии и систему подачи кислорода.

В новом центре будут работать 260 специалистов. Мощность центра составит 222 койки общего профиля и 30 коек реанимации. Таким образом, это увеличит мощности городской пульмонологической службы более чем в 1,5 раза.

Мэр напомнил, что многие клиники продолжают бороться с коронавирусом, но каждую неделю принимается решение о выводе медучреждений из ковидной системы. "Буквально сегодня приняли решение о выводе еще 3 тысяч коечного фонда для того, чтобы они занимались плановой, нормальной помощью", – сказал Собянин.

Накануне мэр поздравил медиков с профессиональным праздником. Он отметил, что именно медработники в этом году проявили преданность своей профессии, мужество и профессионализм.