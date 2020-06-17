Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте поздравил медиков с профессиональным праздником.

Он отметил, что многие медучреждения по-прежнему работают с пациентами с коронавирусом. Собянин подчеркнул, что именно в этом году медработники проявили преданность своей профессии, мужество и профессионализм.

"Мы чувствуем особую потребность поздравить их и поблагодарить за неустанную борьбу за наше здоровье. С праздником, дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, водители скорой помощи, ординаторы, студенты и все труженики медицины", – написал Собянин.

Он отметил, что праздник в этом году отклонился от традиционного формата и пройдет без концертов, цветов и собраний трудовых коллективов. Вместе с тем Собянин отметил, что пандемия коронавируса пройдет. Он заявил, что совместными усилиями COVID-19 будет побежден, однако благодарность медработникам останется навсегда.

"Если вы хотите поздравить с праздником вашего знакомого работника здравоохранения или сразу всех медиков Москвы, можно сделать это прямо сейчас, отправив открытку с помощью социальных сетей. Ваши открытки будут опубликованы на моем сайте", – сообщил мэр Москвы.

Ранее состоялся телемост между врачами столицы и семи других регионов России, в которые по поручению Собянина были отправлены московские медики. Они рассказали о проделанной работе, а также заявили, что продолжат помогать регионам в борьбе с коронавирусом.

За последние сутки столичные врачи вылечили еще 2271 пациента от COVID-19. Всего от коронавируса в Москве выздоровели 128 385 человек.

15 июня в городе стартовала акция "Спасибо врачам". Столичные жители могут оставить слова благодарности врачам, которые будут показаны на городских фасадах. В ходе акции по Москве будут перемещаться арт-объекты, на которых будет размещен QR-код. По нему горожане могут зайти в WhatsApp и выразить благодарность врачам.