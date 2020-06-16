Благодарность медикам от москвичей покажут на городских фасадах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Жители Москвы смогут оставить слова благодарности врачам, которые покажут на городских фасадах. Об этом журналистам сообщила председатель комитета общественной связи и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Она сообщила, что в Москве состоится акция "Спасибо врачам". Она проходит с 15 по 21 июня. Инициаторами стали врачи Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.

Драгунова отметила, что в ходе акции по Москве будут перемешаться арт-объекты. На них разместят QR-код, по которому горожане смогут зайти в WhatsApp и выразить благодарность врачам.

"Все сообщения, которые будут написаны в чат-боте, появятся на медиаэкранах по всей Москве. Их будут транслировать каждые пять минут в течение недели на самых крупных фасадах города", – рассказала Драгунова.

Она напомнила о проведении молодежной акции "Волонтеры-фотографы", которое появилось по просьбе врачей. Были сделаны "добрые бейджи", с помощью которых пациенты видели улыбающихся волонтеров хотя бы с помощью фотографии (на них были защитные костюмы).

Ранее в Одинцове уличные художники изобразили медсестру в образе ангела на стене одного из домов. Граффити было сделано в честь Международного дня медицинской сестры.