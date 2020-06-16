Благодарность медикам от москвичей покажут на городских фасадах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Жители Москвы смогут оставить слова благодарности врачам, которые покажут на городских фасадах. Об этом журналистам сообщила председатель комитета общественной связи и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.
Она сообщила, что в Москве состоится акция "Спасибо врачам". Она проходит с 15 по 21 июня. Инициаторами стали врачи Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.
Драгунова отметила, что в ходе акции по Москве будут перемешаться арт-объекты. На них разместят QR-код, по которому горожане смогут зайти в WhatsApp и выразить благодарность врачам.
"Все сообщения, которые будут написаны в чат-боте, появятся на медиаэкранах по всей Москве. Их будут транслировать каждые пять минут в течение недели на самых крупных фасадах города", – рассказала Драгунова.
Она напомнила о проведении молодежной акции "Волонтеры-фотографы", которое появилось по просьбе врачей. Были сделаны "добрые бейджи", с помощью которых пациенты видели улыбающихся волонтеров хотя бы с помощью фотографии (на них были защитные костюмы).
Ранее в Одинцове уличные художники изобразили медсестру в образе ангела на стене одного из домов. Граффити было сделано в честь Международного дня медицинской сестры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: