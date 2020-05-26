В Москве появились волонтеры-фотографы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве волонтеры-фотографы работают в медучреждениях города, делая снимки врачей и персонала. Эти фотокарточки врачи затем надевают поверх защитных костюмов, чтобы пациенты могли увидеть лица тех, кто их лечит.
Благодаря работе фотографов, врачи смогут улыбаться в тот момент, когда их лицо скрывает защитная маска. На данный момент для медработников сделано уже свыше 500 бейджей.
Очередная фотосессия с участием врачей пройдет в рамках проекта "Добрые бейджи" 27 мая.
Известно, что кроме фото на бейдже имеется QR-код. Он направляет в чат-бот, где каждый пользователь может поблагодарить медицинских работников, ведущих борьбу с пандемией. Так, 27 мая в рамках проекта будет запущен чат-бот @doctor_cyberbot. В нем можно будет как поблагодарить московских врачей, так и поддержать пациентов больниц.
14 июня организаторы проекта "Добрые бейджи" разместят в столице арт-объекты, где жители города смогут оставить теплые пожелания медицинским работникам и выразить свою благодарность. Один представляет из себя большое сердце из специального материала. В нем можно будет оставить открытку с пожеланиями.
Второй арт-объект – брендированное зеркало, в котором москвичи смогут сфотографировать себя и опубликовать фото с соцсетях со словами поддержки врачам. Около него также будет находиться почтовый ящик для открыток.
Кроме того, на трех медиафасадах в центре города будут транслироваться добрые слова в адрес медработников. Увидеть их можно будет по адресам: Тверская, дом 7, Новый Арбат, дом 24 и Новый Арбат, дом 8.
"Врачи улыбались, глядя на то, как я с непривычки передвигаюсь в защитном костюме. Хоть и была заметна их сильная усталость, они очень радовались фотосессии, с удовольствием принимали участие в процессе", – рассказала одна из участниц фотопроекта студентка РАНХиГС Лиза Даринская.
Ранее уличные художники изобразили медсестру в образе ангела на стене дома в Одинцове. Граффити появилось в честь Международного дня медицинской сестры на девятиэтажном доме напротив медсанчасти.
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