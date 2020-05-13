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Общество

04:02

Уличные художники изобразили медсестру в образе ангела на стене дома в Одинцове

общество медицина

Фото: сайт ОНФ

Уличные художники украсили стену одного из домов в Одинцове изображением медсестры в образе ангела.

Как сообщила пресс-служба отделения "Общероссийского народного фронта" в Московской области, граффити было сделано в честь Международного дня медицинской сестры.

"В подмосковном Одинцове уличные художники приняли участие в акции #МыВместе и поздравили медиков с Международным днем медицинской сестры", – передает пресс-служба организации.

Уточняется, что изображение украсило девятиэтажный дом напротив медсанчасти. По сюжету картины медицинская сестра, изображенная в виде ангела, оказывает помощь пациенту, подключенному к аппарату ИВЛ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником. В своем обращении градоначальник выразил отдельную благодарность тем, кто вызвался работать в коронавирусных госпиталях.

Собянин поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником

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