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Общество

11:25

Собянин поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником

мэр Москвы Сергей Собянин общество медицина

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медицинских сестер и братьев с профессиональным праздником. Пожелания и слова благодарности медикам градоначальник написал в своем официальном аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

"В профессиональный праздник я желаю всем медицинским сестрам и медбратьям крепкого здоровья. Отдельное спасибо тем, кто вызвался работать в коронавирусных госпиталях", – отметил мэр.

Собянин добавил, что более 350 медсестер и медбратьев трудятся с первых дней в больнице в Коммунарке и находятся в контакте с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

"Спасибо всем медикам! Мы со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы облегчить вашу работу", – еще раз поблагодарил врачей мэр.

Ранее сообщалось о том, что ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева собрала 3 миллиона рублей пострадавшим от COVID-19 медикам. Ее вдохновил 100-летний ветеран Том Мур из Великобритании. Для врачей ему удалось собрать 33 миллиона фунтов стерлингов.

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