Неделя благодарности медикам началась в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москвичи примут участие в неделе благодарности сотрудникам столичных медучреждений, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Акция "Спасибо врачам" пройдет с 15 по 21 июня.
Акция стартовала по инициативе врачей Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова. Она позволит передать добрые слова и пожелания медработникам, которые помогают бороться с распространением коронавируса.
Сотрудники больницы попросили молодежь сделать для них "добрые бейджи", чтобы пациенты могли видеть улыбки врачей, даже когда их лица скрыты масками. Волонтеры-фотографы безвозмездно проводят фотосессии для сотрудников 20 медучреждений столицы. К акции уже присоединились более 100 человек. Среди них и профессионалы, и любители.
Фотосессии проходят с соблюдением всех мер защиты. Благодаря фотографам уже изготовлено более двух тысяч бейджей для врачей и медсестер.
За неделю до Дня медика, 15 июня, организаторы акции разместили в столице арт-объекты, где москвичи смогут оставить теплые пожелания медицинским работникам и выразить свою благодарность.
Один из этих объектов представляет собой большое сердце, на котором можно будет оставить открытки с пожеланиями. Второй – брендированное зеркало с фигурами врачей. Также здесь установят почтовый ящик для открыток, подписав которые москвичи смогут поддержать врачей.
В День медика, 21 июня, все открытки передадут сотрудникам медучреждений. Врачей можно поблагодарить с помощью чат-бота @doctor_cyberbot в "Телеграме".
Ранее сообщалось, что медработников продолжат бесплатно расселять в московских гостиницах. Временно проживать там может не только персонал коронавирусных отделений, но и врачи и медсестры обычных городских стационаров.
Программа действует с 12 апреля. Благодаря этому можно защитить от инфекции семьи сотрудников больниц и снизить вероятность ее занесения в стационары. Для врачей созданы комфортные условия, включая двухразовое питание с бесконтактной доставкой.
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