В Москве 12 КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К плановому приему пациентов вернулись 12 городских поликлиник Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры.

В обычно режиме работу возобновили поликлиники номер 2, 5, 6, 9, 11, 52, 64, 109, 115, 134 и 212, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, ранее там проводилась диагностика людей с ОРВИ, внебольничной пневмонией и коронавирусом.

По ее словам, все учреждения прошли тщательную дезинфекцию, а медицинские работники – тестирование на коронавирусную инфекцию.

"Лучшие практики, наработанные в период пандемии, мы бы хотели сохранить. В первую очередь время работы высокоточной диагностической техники", – добавила Ракова.

В городе в круглосуточном режиме продолжают работу 36 амбулаторных КТ-центров. Там пациентам также делают ЭКГ и анализ на COVID-19.

Ранее сообщалось, что столичные врачи вылечили от коронавируса 126 114 человек – это более 60 процентов от всех случаев заболевания в России.

По последним данным, в стране зафиксировано 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 294 306. За весь период зарегистрирован 7 284 летальных исхода.