В Москве 12 КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
К плановому приему пациентов вернулись 12 городских поликлиник Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры.
В обычно режиме работу возобновили поликлиники номер 2, 5, 6, 9, 11, 52, 64, 109, 115, 134 и 212, передает портал мэра и правительства Москвы.
Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, ранее там проводилась диагностика людей с ОРВИ, внебольничной пневмонией и коронавирусом.
По ее словам, все учреждения прошли тщательную дезинфекцию, а медицинские работники – тестирование на коронавирусную инфекцию.
"Лучшие практики, наработанные в период пандемии, мы бы хотели сохранить. В первую очередь время работы высокоточной диагностической техники", – добавила Ракова.
В городе в круглосуточном режиме продолжают работу 36 амбулаторных КТ-центров. Там пациентам также делают ЭКГ и анализ на COVID-19.
Ранее сообщалось, что столичные врачи вылечили от коронавируса 126 114 человек – это более 60 процентов от всех случаев заболевания в России.
По последним данным, в стране зафиксировано 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 294 306. За весь период зарегистрирован 7 284 летальных исхода.
Как развивается ситуация с COVID-19 в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: