В Москве скончались 48 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 48 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония.

По последним данным, в России зафиксировано 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 294 306. За весь период зарегистрировано 7 284 летальный исход.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что надеется на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сложилась в стране.

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин также подчеркнул, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об угрозе повторного всплеска, если вирус не купировать.