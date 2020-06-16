В России выявлено 8 248 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России подтверждено 8 248 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Оперативный штаб.
Их выявили в 82 регионах. В 2 950 случаях клинических проявлений не было.
В Москве зарегистрировано 1 416 новых пациентов, в Московской области – 694. На Иркутскую область пришлось 319 свежих случаев, на Санкт-Петербург – 234. В Свердловской области выявлен 231, в ХМАО – 220.
206 новых случаев зафиксировано в Нижегородской области, 201 – в Воронежской, 171 – в Челябинской, по 158 – в Ростовской области и Красноярском крае. В Ульяновской области – 147, в Саратовской – 123, в Орловской – 110, в Архангельской – 109, в Волгоградской – 104, в Новосибирской – 103.
За последние сутки подтверждено 193 летальных случая, в том числе 52 в Москве, 12 в Московской области, 54 в Санкт-Петербурге. За весь период по стране умерло 7 284 человека.
Выписано по выздоровлении за сутки 9 767 пациентов, в частности 2 874 в Москве, 918 в Московской области, 232 в Санкт-Петербурге. Общее число выписанных – 294 306 человек.
Всего в РФ зарегистрировано 545 458 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 1,5% больше, чем днем ранее.
Роспотребнадзор сообщает, что в стране проведено более 15,3 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 312 тысяч человек.
По последним сведениям ВОЗ, в мире отмечено свыше 7,8 миллиона случаев заражения, более 431 тысячи человек скончалось. В пекинском районе Фэнтай из-за обнаружения коронавируса на местном оптовом рынке введен режим военного положения.
На нуклеиновую кислоту коронавируса проверили 1 940 работников рынка. В китайской столице зафиксировали 49 новых случаев заболевания, из них у 45 болезнь протекает бессимптомно.
Китай снова закрывается на карантин
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