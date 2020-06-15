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Общество

13:56

Регионам РФ окажут помощь при осложнении ситуации с COVID-19 – Мишустин

власть общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что регионы РФ могут рассчитывать на оперативную помощь в рамках ситуации по коронавирусу из федерального центра. Об этом сообщает ТАСС.

"Каждый регион, которому понадобится помощь из федерального центра, получит ее оперативно", – заявил глава кабмина.

По словам Мишустина, ситуация с распространением коронавируса в России улучшается. В частности, руководитель правительства отметил, что регионы, например Москва и Московская область, демонстрируют положительную динамику.

Несмотря на определенное улучшение, количество тестов на COVID-19 в РФ продолжит расти. Отдельно Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимо по-прежнему следовать мерам профилактики распространения вируса.

За последние сутки в России выявлено 8 246 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в Оперативном штабе, из них 2 832 случая не имели клинических проявлений болезни.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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