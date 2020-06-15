Более 15,1 млн тестов на коронавирус провели в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 15,1 миллиона тестов на коронавирус провели в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Только за сутки проведено 280 тысяч тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением в России остаются 316 тысяч человек.

Заммэра столицы Анастасия Ракова ранее сообщила, что в столице провели три миллиона тестов на коронавирусную инфекцию.

Ракова напомнила, что в Москве для выявления коронавируса у пациентов используются ПЦР-анализы и ИХЛА-тестирование. В обязательном порядке тест на COVID-19 сдают все граждане с признаками ОРВИ, с пневмонией и те, кто проживает с заболевшими вирусом.

Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями, – это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. Тестирование на коронавирус также проходят пациенты неинфекционных стационаров.

В России за прошедшие сутки выявили 8 835 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 198 случаев не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 528 964 случая коронавирусной инфекции.