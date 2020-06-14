В РФ выявили 8 835 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России выявлено 8 835 новых случаев коронавирусной инфекции. Об сообщает Оперативный штаб. Из них 3 198 случаев не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву приходится 1 477 выявленных случаев, на Московскую область – 717, на Санкт-Петербург – 256, на Свердловскую область – 254.

В Ханты-Мансийском АО зарегистрировали 229 пациентов, в Воронежской области – 219, в Нижегородской области – 215, в Иркутской области – 209, в Тыве – 190, в Коми – 181, в Ростовской области – 167, в Красноярском крае – 166, в Челябинской области – 141, в Саратовской области – 126, Ульяновской области – 119, в Ямало-Ненецком АО – 114, в Самарской области – 110, в Архангельской области – 109.

На Волгоградскую и Новосибирскую области приходится по 108 случаев COVID-19. В Пермском крае зарегистрировано 107 случаев коронавируса, в Псковской области – 105. В Омской области и Приморском крае зарегистрировано по 99 новых случаев коронавируса, в Карачево-Черкесской Республике – 98, Тульской и Пензенской областях – по 95, в Ивановской области и Дагестане – по 94.

В Брянской области зафиксирован 91 новый случай COVID-19, в Забайкальском крае – 89, Орловской области – 86, в Ставропольском крае – 83, в Твери – 81, в Белгородской, Калужской областях и Кабардино-Балкарской Республике – по 80, в Смоленской области – 79.

В Краснодаре, Чувашии и Тюменской области выявили еще по 77 новых случаев, в Курской области – 72, Хабаровске – 71, в Алтайском крае и Якутии – по 69, в Башкортостане – 68, в Тамбовской и Оренбургской областях – по 63, во Владимирской и Астраханской областях – по 59, в Липецкой области и Мордовии – по 58, в Рязанской и Мурманской областях – по 57.

В Ярославской и Томской областях зарегистрировано по 53 новых случая, в Карелии и Ленинградской области – по 52, в Бурятии – 50, в Новгородской области – 48, в Татарстане – 46, в Калининградской, Амурской областях и Камчатском крае – по 45, в Республике Марий Эл – 44, в Кировской области – 39, в Ингушетии – 37, в Северной Осетии – 34.

В Республике Адыгея, Хакасии зафиксировали по 33 случая COVID-19, в Волгоградской области – 30, Костромской области – 27, Кемеровской области и Крыму – по 22, в Удмуртии и Магадане – по 21, в Чечне – 17, в Калмыкии – 16, Курганской области – 15, в Республике Алтай – 13, Сахалинской области – 10, Севастополе – 4, Еврейском АО – 3 и Ненецком АО – 1.

Всего в России зарегистрировано 528 964 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 119 человека, за весь период – 6 948 человек. За сутки вылечились 5 409 пациентов, за все время – 280 050.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах по смягчению ограничений в июле. По его словам, в этом месяце могут быть сняты ограничения по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров.

При этом он отметил, что точные сроки смягчения ограничений будут всецело зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Мэр города подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации сроки будут отодвигаться до наилучшей обстановки.

